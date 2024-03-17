Хуситы хотят утопить Запад в «болоте кризиса» вокруг Красного моря

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» взаимодействуют с Россией и Китаем, чтобы разрушить концепцию однополярного мира. Об этом заявил член политбюро движения Али аль-Кахум, передает ТАСС.

«Между Йеменом, Россией, Китаем и странами БРИКС происходит постоянное взаимодействие <…>. Это необходимо для того, чтобы утопить <…> Запад в болоте [кризиса вокруг] Красного моря», — отметил представитель «Ансар Аллах».

Он уточнил, что если США и ЕС ослабеют, то уже не смогут поддерживать однополярность.

По словам аль-Кахума, сдвиг в этом направлении произошел после начала российской спецоперации на Украине и ускорился в ходе очередного обострения палестино-израильского конфликта. Он предрек крах колониального проекта и гегемонии Запада. Член политбюро движения подчеркнул, что сейчас происходит изменение международного климата и баланса сил между Востоком и Западом.

Накануне хуситы заявили о намерении атаковать израильские суда в Индийском океане.

Ранее в Британии оправдали удары Запада по хуситам.