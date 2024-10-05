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Власти США не исключили большой войны на Ближнем Востоке

Байден: США не исключают большой войны на Ближнем Востоке

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Craig Hudson/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не исключает начала большой войны на Ближнем Востоке. Его слова передает ТАСС.

По его словам, США делают «очень многое», чтобы избежать полномасштабной войны в Ближневосточном регионе.

«Мы пытаемся подтолкнуть остальные страны в мире и наших союзников к участию, как это делает Франция в Ливане, в снижении напряженности», — заявил Байден в ответ на вопрос, можно ли не дать полномасштабной войне в регионе разгореться.

Байден подчеркнул, что нельзя списывать со счетов наличие у Ирана таких «нерациональных» прокси-сил, как ливанская шиитская организация «Хезболлах» и хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах».

До этого глава министерства иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи в ходе пресс-конференции в Ливане заявил, что Иран поддержит инициативу о прекращении огня при условии соблюдения прав народа Ливана и одновременного перемирия в секторе Газа.

Ранее президент Ирана заявил о скором уничтожении Израиля.

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