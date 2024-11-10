СМИ узнали о тайном визите главы разведки Франции в Киев

Глава внешней разведки Франции DGSE Николя Лернер посетил Киев, где обсуждались ВС РФ и КНДР, пишет Le Monde со ссылкой на неназванный дипломатический источник.

«Глава внешней разведки Франции DGSE Николя Лернер 4-5 ноября ездил… в Киев, чтобы встретиться с коллегами», — сообщает газета.

Информация о том, что КНДР направит свои войска в зону СВО, появилась летом. В июне президент России Владимир Путин посетил Северную Корею, где вместе с Ким Чен Ыном подписал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Документ включает 23 статьи, касающиеся расширения сотрудничества в различных областях, таких как торговля, экономика, инвестиции, наука и технологии, включая космические исследования и мирный атом. Кроме того, согласно договору, в случае нападения на Россию или Северную Корею третьей страной стороны обязуются оказать союзнику военную или другую необходимую помощь. Госдума ратифицировала договор 24 октября. Кремль изначально отверг сообщения о развертывании северокорейских войск как «фейковые новости». Однако 24 октября Путин уже не отрицал, что северокорейские войска находятся в России, и заявил, что это дело Москвы, как реализовывать договор о партнерстве с Пхеньяном.

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