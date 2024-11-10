ВСУ восемь раз за сутки обстреляли ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили восемь обстрелов территории Донецкой народной республики (ДНР) за прошедшие сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военное следственное управление Следственного комитета России по региону.

«Поступили сведения о ранении одного гражданского лица», — говорится в сообщении ведомства.

По данным СК, в результате ударов украинских войск на Горловском направлении были повреждены два жилых дома, один объект инфраструктуры и три троллейбуса. Всего за сутки военнослужащие ВСУ выпустили по ДНР 24 снаряда, отметили в ведомстве.

3 ноября ВСУ выпустили по Горловке 11 снарядов «натовского» калибра 155 мм, в том числе кассетных. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, обстрелы проводились с 8:55 до 10:45.

27 октября мэр Горловки Иван Приходько заявил, что украинский беспилотник атаковал автобус в пригородном поселке Химик, в результате чего пострадали три мирных жителя.

Ранее ВСУ обстреляли храмовый комплекс в Авдеевке.