Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ решили напомнить о себе в Авдеевке

ВСУ открыли огонь по храму Святой Магдалины в Авдеевке

close
Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по храму Святой Марии Магдалины в Авдеевке в Донецкой народной республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента в городе.

«Два часа подряд. <...> Это продолжалось с 01:00 мск до 03:00 мск. Долбануло, хлопнуло, все полетело, посыпалось. Да, попадание пришлось по территории храма», — рассказал охранник храма, Алексей.

Он добавил, что украинские обстрелы повредили пленку, которой закрыли пустующие оконные проемы, выбитые ранее в ходе сражения за город. Также ранение получила сторожевая собака.

Авдеевка, после освобождения которой начались несколько успешных контрнаступательных операций в ДНР, находится на расстоянии около 10-20 километров от линии фронта, ближайшая зона боевых действий находится неподалеку от Новгородского (украинское название Нью-Йорк) и Дзержинска (Торецка).

До этого подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Ясную Поляну в Донецкой народной республике.

Ранее ВС России взяли под контроль населенный пункт Горняк в ДНР.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами