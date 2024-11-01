Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по храму Святой Марии Магдалины в Авдеевке в Донецкой народной республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента в городе.

«Два часа подряд. <...> Это продолжалось с 01:00 мск до 03:00 мск. Долбануло, хлопнуло, все полетело, посыпалось. Да, попадание пришлось по территории храма», — рассказал охранник храма, Алексей.

Он добавил, что украинские обстрелы повредили пленку, которой закрыли пустующие оконные проемы, выбитые ранее в ходе сражения за город. Также ранение получила сторожевая собака.

Авдеевка, после освобождения которой начались несколько успешных контрнаступательных операций в ДНР, находится на расстоянии около 10-20 километров от линии фронта, ближайшая зона боевых действий находится неподалеку от Новгородского (украинское название Нью-Йорк) и Дзержинска (Торецка).

До этого подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Ясную Поляну в Донецкой народной республике.

Ранее ВС России взяли под контроль населенный пункт Горняк в ДНР.