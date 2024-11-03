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Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР натовскими снарядами

СЦКК: ВСУ выпустили 11 натовских снарядов по Горловке в ДНР

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Сергей Аверин/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 3 ноября выпустили по Горловке 11 снарядов «натовского» калибра 155 мм, в том числе кассетных. Об этом сообщает представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По его данным, в 08.55 украинские войска атаковали Горловку тремя кассетными снарядами. Столько же боеприпасов прилетело по населенному пункту в 09.20. Кроме того, с 10.30 до 10.45 ВСУ выпустили по городу еще пять снарядов.

27 октября мэр Горловки Иван Приходько заявил, что украинский беспилотник атаковал автобус в пригородном поселке Химик, в результате чего пострадали три мирных жителя. Сначала поступала информация только об одной пострадавшей пассажирке автобуса, но позже число выросло до трех. Также Приходько сообщил, что в результате атак со стороны ВСУ в поселке шахты им. Н. А. Изотова нашли суббоеприпасы типа «колокольчик».

В тот же день ВСУ с помощью беспилотника сбросили на Горловку взрывоопасный предмет. Инцидент произошел в 11:20. Боеприпас сбросили на Никитский район города, уточнили в СЦКК.

Ранее украинский беспилотник ранил жителя Горловки.

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