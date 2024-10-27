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Число пострадавших после удара дрона ВСУ по автобусу в Горловке выросло до трех

Приходько: в Горловке при ударе БПЛА ВСУ по автобусу пострадали три человека

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Телеграм-канал «Приходько РИК»

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автобус в поселке Химик в Горловке в Донецкой народной республике, в результате чего пострадали три мирных жителя. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

Сначала поступала информация только об одной пострадавшей пассажирке автобуса, но позже число выросло до трех.

Также мэр Горловки сообщил, что в результате украинских атак в поселке шахты им. Н. А. Изотова нашли суббоеприпасы ВСУ типа «колокольчик».

Этим же утром ВСУ с помощью беспилотника сбросили на Горловку взрывоопасный предмет. Инцидент произошел в 11:20 (совпадает с мск). Взрывоопасный предмет сбросили на Никитский район города, уточнили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Также в СЦКК сообщили, что ВСУ во время обстрела Горловки и Донецка применили кассетные боеприпасы. По информации представительства, всего украинскими войсками было применено 12 снарядов.

Накануне ВСУ с помощью беспилотников атаковали Шебекинский муниципальный округ Белгородской области. Он заявил, что, по предварительной информации, в результате атак никто не пострадал.

Ранее в Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона.

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