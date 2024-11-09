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В Верховной раде рассказали об обмане мужчин в центрах рекрутинга

Нардеп Безуглая: на Украине мужчин обманом отправляют в штурмовые отряды

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Ivan Antypenko/Reuters

На Украине мужчин через рекрутинговые центры обманом отправляют в штурмовые бригады. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

Она опубликовала отзыв одного из мужчин, который добровольно присоединился к Вооруженным силам Украины через рекрутинговый центр.

«В мае 2024 года я выбрал вакансию в силах обороны в соответствии со своими навыками и возможностями — аналитика информационно-аналитической группы <…> В результате я оказался в отдельном разведывательном батальоне, подразделении, которое сейчас используется как элитная пехота, где штурмовые действия в боевых приказах заменяют разведывательными сроками, чтобы на бумаге выглядело надлежащим образом», — говорится в отзыве.

Мужчина рассказал, что бойцы этого батальона «заходят первыми и выходят последними», а также несут «колоссальные потери».

18 мая 2024 года на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишились права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Впервые военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине в феврале 2022 года. В ноябре 2024 года президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и мобилизации в стране до 7 февраля 2025 года.

Ранее Трамп заявил о нехватке военных на Украине.

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