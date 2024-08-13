Трамп заявил о нехватке военных на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп в интервью предпринимателю и миллиардеру Илону Маску признал, что у Украины не хватает военнослужащих для продолжения конфликта. Трансляция беседы велась на сайте соцсети Х.

«У Украины не хватает достаточного числа людей. Сейчас они используют молодых и очень старых мужчин, чтобы сражаться», — заявил политик.

Одновременно с этим он признал мощь российской армии, напомнив про победу СССР над фашистской Германией, а также победу России над Наполеоном.

В июле Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что в случае победы на президентских выборах в 2024 году добьется мирного соглашения между Россией и Украиной в течение 24 часов. По его словам, он хорошо знает президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, и ему будет достаточно сказать каждому по одной фразе.

До этого Трамп осудил решение президента Джо Байдена передать Киеву кассетные боеприпасы, а также неоднократно предлагал свои усилия для поиска мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Ранее экс-посол США в РФ заявил, что Украина останется приоритетом для Вашингтона.