Дополнительный пост военной полиции РФ развернут в районе Голанских высот

Дополнительный пост российской военной полиции развернут в районе Голанских высот в рамках мониторинга обстановки на линии «Браво» для контроля ситуации в зоне разграничения вооруженных сил Израиля и Сирии. Об этом рассказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в республике капитан 1-го ранга Олег Игнасюк, пишет ТАСС.

«Осуществляется контроль за соблюдением режима прекращения боевых действий между враждующими сторонами», — заявил Игнасюк.

В конце октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ракетный удар по военным объектам, расположенным в южной и центральной частях Сирии. Как сообщил источник агентству SANA, обстрел проводился со стороны Голанских высот.

3 ноября истребители израильских ВВС нанесли удар по мосту в горном районе Джебель-Акрум, который связывал пограничные с Сирией регионы Аккар и Хермель на севере Ливана.

Ранее ВВС Израиля атаковали пограничный переход между Ливаном и Сирией.