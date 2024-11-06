На Украине объяснили создание новых бригад ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) создают новые бригады вместо пополнения старых из-за увеличения линии фронта. Об этом пишет «Украинская правда».

Как заявил капитан ВСУ Дмитрий Лиховой, для закрытия фронта необходимо создавать новые бригады.

«Другого действенного способа противостоять превосходящему противнику просто нет. Ведь на сегодня мы имеем 1300 километров протяженности фронта с активными боевыми столкновениями», — подчеркнул он.

Лиховой добавил, что на данный момент российские военные имеют значительное преимущество на линии боевого соприкосновения.

До этого украинская волонтерка Мария Берлинская заявила, что власти Украины должны принять решение о массовой обязательной мобилизации женщин. По ее мнению, если подобная мера не будет принята, то Украине придется сдаться.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Западе заявили о страхе украинцев говорить о мобилизации.