Боррель рассказал о подготовке бойцов ВСУ в рамках тренировочной миссии ЕС

Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель во время визита в Киев заявил, что страны ЕС продолжают обучать военнослужащих Украины на территории сообщества. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, в рамках миссии уже подготовлено 70 тысяч украинских военных. Также он отметил, что тренировочная миссия ЕС к концу зимы подготовит 75 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

При этом Боррель также отметил, что страны Евросоюза на данный момент еще не пришли к консенсусу по вопросу отправки европейских военных инструкторов на территорию Украины.

В субботу, 9 ноября, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прибыл с визитом в Киев, чтобы заверить Украину в продолжении поддержки со стороны Евросоюза после победы республиканца Дональда Трампа на выборах в США.

Во время визита он заявил, что говорить о плане администрации избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине преждевременно.

Ранее Боррель подтвердил, что Евросоюз готовит 15-й пакет санкций против России.