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Появились кадры уничтожения бронированной техники ВСУ в Курской области

МО России показало кадры уничтожения бронированной техники ВСУ в Курской области

Минобороны России в своем Telegram-канале опубликовало видео уничтожения бронированной техники подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

«Экипаж Ка-52м в составе смешанной тактической группы уничтожил живую силу и бронированную технику подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — проинформировало российское оборонное ведомство.

9 ноября Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие за сутки уничтожили 1865 украинских солдат в зоне специальной военной операции.

За сутки потери ВСУ в Курской области составили более 300 военнослужащих.

С начала атаки на Курскую область ВСУ потеряли более 30 800 военнослужащих, 189 танков, 123 боевые машины пехоты, 107 бронетранспортеров, 1095 боевых бронемашин, 833 автомобиля, 262 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня и другой техники, рассказали в Минобороны России.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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Атаки на Курскую область
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