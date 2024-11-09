Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны РФ отчиталось о потерях в рядах ВСУ в Курской области

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли более 300 военнослужащих под Курском

close
Ivan Antypenko/Reuters

За сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области составили более 300 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также российские военные уничтожили две боевые машины пехоты, боевую бронированную машину, а также шесть минометов, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре автомобиля.

С начала атаки на Курскую область ВСУ потеряли более 30 800 военнослужащих, 189 танков, 123 боевые машины пехоты, 107 бронетранспортеров, 1095 боевых бронемашин, 833 автомобиля, 262 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня и другой техники, рассказали в Минобороны РФ.

До этого стало известно, что российские штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по подразделениям ВСУ в приграничных районах Курской области.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами