За сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области составили более 300 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также российские военные уничтожили две боевые машины пехоты, боевую бронированную машину, а также шесть минометов, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре автомобиля.

С начала атаки на Курскую область ВСУ потеряли более 30 800 военнослужащих, 189 танков, 123 боевые машины пехоты, 107 бронетранспортеров, 1095 боевых бронемашин, 833 автомобиля, 262 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня и другой техники, рассказали в Минобороны РФ.

До этого стало известно, что российские штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по подразделениям ВСУ в приграничных районах Курской области.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.