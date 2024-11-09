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В Минобороны назвали суточные потери ВСУ в зоне спецоперации

Минобороны РФ: ВСУ потеряли еще 1865 военнослужащих на всех направлениях СВО

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Oleg Petrasiuk/The Ukrainian Armed Forces/Reuters

Российские военные за сутки уничтожили 1865 украинских военнослужащих в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В частности, в зоне ответственности Южной группировки войск суточные потери Вооруженных сил Украины составили до 770 человек. Подразделения группировки «Восток» нанесли поражение нескольким формированиям ВСУ и отразили две контратаки украинских военных — на этом участке ВСУ за сутки потеряли до 125 военных.

Бойцы группировки войск «Центр» уничтожили до 420 солдат противника, а также нанесли поражение двум шведским бронетранспортерам. Группировка ВС РФ «Запад» ликвидировала до 440 бойцов ВСУ. Подразделения группировки «Днепр» уничтожили до 75 солдат, а еще до 35 боевиков украинские подразделения потеряли в зоне действий группировки войск «Север».

Также российские военные предотвратили попытку Вооруженных сил Украины прорвать государственную границу в районе поселка Новый Путь в Курской области. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 30,8 тыс. военнослужащих.

Ранее в Британии раскрыли долю дезертиров в украинской армии.

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Операция на Украине
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