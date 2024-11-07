Войска РФ при отражении атаки на Курскую область ударили по ВСУ в Сумской области

Российские солдаты при отражении атаки на Курскую область нанесли удары по местам скопления личного состава и техники семи бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Сумской области. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны РФ.

В заявлении уточняется, что боевые задачи выполнили ракетные войска и оперативно-тактическая авиация в составе Вооруженных сил РФ.

«Нанесены удары по районам сосредоточения и резервам <...> ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Голышевское, Иволжанское, Искрисковщина, Локня, Мирополье и Павловка», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, российские армейская авиация и артиллерийские расчеты били по позициям украинских формирований в приграничных районах Курской области. За минувшие сутки они нанесли поражение живой силе и технике 12 бригад ВСУ. Места их скопления находились в районе 19 населенных пунктов — Черкасское Поречное, Нижний Клин, Гуево, Николаево-Дарьино и других.

7 ноября военный корреспондент Александр Коц заявил, что ВС РФ не собираются давать украинским военнослужащим «спокойно уйти» из Курской области. В то же время журналист обратил внимание, что действия ВСУ свидетельствуют об отсутствии у них планов добровольно покинуть российский регион.

Ранее российские десантники штурмом взяли крупный опорный пункт ВСУ в Курской области.