Трамп подтвердил, что будет массово депортировать мигрантов

Выигравший на выборах президента США Дональд Трамп в эфире NBC заявил, что у него нет выбора, кроме как исполнить свое предвыборное обещание о массовой депортации мигрантов.

«Вопрос не в цене. На самом деле у нас нет выбора... Здесь нет ценника», — сказал он о массовой депортации.

Также он заявил, что США хотят сделать границу с Мексикой «мощной и сильной».

«В то же время мы хотим, чтобы люди приезжали в нашу страну. И вы знаете, я не из тех, кто говорит: «Нет, вы не можете приехать». Мы хотим, чтобы люди приезжали», — добавил он.

Трамп неоднократно выступал за ужесточение миграционной политики во время своей предвыборной кампании. Он отмечал, что чрезмерно мягкая политика администрации Джо Байдена привела к тому, что США превратились в страну третьего мира. Также Трамп рассказывал, что в его предвыборной программе есть так называемый план «Операция Аврора». Этот план предполагает арест и депортацию без суда всех нелегальных мигрантов, входящих в венесуэльские банды.

Ранее Трамп сравнил США с мусорным ведром для всего мира.