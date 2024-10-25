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Трамп назвал США помойкой

Трамп сравнил США с мусорным ведром для всего мира

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Brian Snyder/Reuters

Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп сравнил Соединенные Штаты с «мусорным ведром». Такое заявление он сделал на предвыборном митинге в Аризоне, передает The Washington Post.

«Впервые я сказал «мусорное ведро»… Но знаете что? Это очень точное описание», — подчеркнул Трамп.

Как пишет газета, такую формулировку кандидат в президенты США от республиканцев использовал для описания ситуации с нелегальными мигрантами в Соединенных Штатах.

До этого Трамп сообщал, что преступные банды венесуэльских мигрантов охотятся на американцев, поэтому правительству необходимо наказать их. Кандидат в президенты добавил, что в его предвыборной программе есть так называемый план «Операция Аврора». Этот план предполагает арест и депортацию без суда всех нелегальных мигрантов, входящих в венесуэльские банды.

Ранее Трамп потребовал военный самолет для защиты от Ирана.

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