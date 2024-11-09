Пленный украинский военнослужащий Владимир Николенко рассказал РИА Новости, что в течение недели до сдачи в плен он и его сослуживцы не получали от руководства Вооруженных сил Украины (ВСУ) провиант.

По словам Николенко, после попадания в плен к российским военным он удивился, что его даже не связали.

«Накормили, сигарет дали, воды дали. Это с условием того, что мы больше недели, наверно, не получали сухпайки», — сказал военный.

Николенко в рядах ВСУ был стрелком-санитаром из 17-й отдельной танковой бригады. Он сдался в плен российской армии, оказавшись в окружении на территории Курской области.

8 ноября Минобороны РФ сообщало, что за неделю в плен российским подразделениям сдались 47 украинских военных.

В начале месяца российская сторона призвала Украину вернуться к конструктивному диалогу по теме обмена пленными военными и ускорить соответствующие процессы. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратила внимание, что украинское руководство пытается политизировать процесс обмена пленными солдатами. Из-за этого из 935 бойцов, которых Москва предложила к обмену в 2024 году, Киев согласился забрать только 279.

Ранее в ОАЭ рассказали, что помогли РФ и Украине обменять тысячи пленных солдат.