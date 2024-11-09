Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский военнопленный рассказал о нехватке сухпайков в ВСУ

РИА Новости: военный ВСУ рассказал, что в плену его кормят лучше, чем в ВСУ

close
РИА Новости

Пленный украинский военнослужащий Владимир Николенко рассказал РИА Новости, что в течение недели до сдачи в плен он и его сослуживцы не получали от руководства Вооруженных сил Украины (ВСУ) провиант.

По словам Николенко, после попадания в плен к российским военным он удивился, что его даже не связали.

«Накормили, сигарет дали, воды дали. Это с условием того, что мы больше недели, наверно, не получали сухпайки», — сказал военный.

Николенко в рядах ВСУ был стрелком-санитаром из 17-й отдельной танковой бригады. Он сдался в плен российской армии, оказавшись в окружении на территории Курской области.

8 ноября Минобороны РФ сообщало, что за неделю в плен российским подразделениям сдались 47 украинских военных.

В начале месяца российская сторона призвала Украину вернуться к конструктивному диалогу по теме обмена пленными военными и ускорить соответствующие процессы. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратила внимание, что украинское руководство пытается политизировать процесс обмена пленными солдатами. Из-за этого из 935 бойцов, которых Москва предложила к обмену в 2024 году, Киев согласился забрать только 279.

Ранее в ОАЭ рассказали, что помогли РФ и Украине обменять тысячи пленных солдат.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами