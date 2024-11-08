В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА

На территории Курской области объявили режим опасности атаки беспилотников. Об этом написал глава региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Чиновник призвал местных жителей быть бдительными.

«Силы и средства ПВО (противовоздушной обороны) приведены в готовность для отражения возможной атаки», — сообщил он в посте.

Днем 8 ноября в Курской области объявлялась ракетная опасность. Жителей попросили укрыться дома в помещениях без окон со сплошными стенами или спрятаться на улице в подходящем укрытии. Режим ракетной опасности действовал менее 10 минут. Через час Смирнов написал, что над областью сбили украинскую ракету. Опасность атаки дронов в регионе также объявлялась прошлой ночью: режим действовал с 1:11 до 6:02.

Ранее жители Курской области пострадали при спасении односельчан от дронов ВСУ.