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В Брянской области сбили украинский дрон

Богомаз: над Брянской областью уничтожен БПЛА самолетного типа

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Inna Varenytsia/REUTERS

Силы противовоздушной обороны сбили над Брянской областью украинский беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Российские военные обнаружили и перехватили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа.

Богомаз отметил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте инцидента.

Губернатор выразил благодарность военнослужащим, сбившим беспилотник.

Спустя 35 минут Богомаз сообщил об уничтожении еще трех украинских дронов самолетного типа.

8 ноября сообщалось, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировала беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области.

В тот же день ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали город Шебекино и село Вязовое Краснояружского района Белгородской области.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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