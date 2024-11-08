Силы ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировала беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Около 18.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА <…> по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что противник применил дрон самолетного типа.

Днем в пятницу, 8 ноября, ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали город Шебекино и село Вязовое Краснояружского района Белгородской области.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий. По словам губернатора, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.