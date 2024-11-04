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В зоне СВО уничтожили турецкий бронемобиль

Группировка ВС РФ «Юг» уничтожила турецкий БТР Kirpi в ДНР

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Группировка ВС РФ «Юг» уничтожила турецкий бронемобиль Kirpi в ходе боев с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в ДНР. Об этом сообщается в очередной сводке Министерства обороны России.

Также говорится о боях с подразделениями 30-й, 33-й, 54-й, 67-й механизированных, 46-й аэромобильной, 5-й и 79-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах Константиновки, Предтечино, Миньковки, Часова Яра, Курахово, Дальнего и Северска.

По данным МО РФ, за сутки боев на этом направлении ВСУ потеряли 490 военнослужащих, два автомобиля, 122 мм гаубицу Д-30, два 105 мм орудия L-119 британского производства, два склада боеприпасов и шесть станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

До этого военные РФ эвакуировали БТР Kirpi из приграничного района Курской области.

Отмечается, что машина попала в руки российских военных практически с полным боекомплектом и без критических повреждений. После проведения небольших ремонтных работ удалось восстановить почти все узлы и агрегаты. В оборонном ведомстве добавили, что в дальнейшем будет принято решение об использовании трофейной турецкой техники.

Ранее в Турции решили отделить свою систему ПВО от ПВО НАТО.

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