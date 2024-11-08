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Над Белгородской областью сбили беспилотник

Минобороны: в небе над Белгородской областью сбили беспилотник

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Gleb Garanich/Reuters

В небе над Белгородской областью сбили беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Около 18:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — сказал он.

Беспилотник был сбит дежурными средствами ПВО, уточнили в ведомстве.

Украинская армия регулярно атакует российские регионы при помощи беспилотников. 8 ноября сообщалось об атаке БПЛА на Брянскую область. Губернатор региона Александр Богомаз поблагодарил российских военных, защищающих регион от угроз с воздуха.

В ночь на 8 ноября беспилотник уничтожили в небе над Саратовом. По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, часть обломков упала в промышленной зоне Заводского района. По предварительным данным, никто не пострадал.

До этого Бусаргин сообщил, что министерство обороны РФ предупредило его об угрозе атаки БПЛА по Саратовской области.

Ранее над Воронежской областью сбили свыше 10 дронов.

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