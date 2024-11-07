Над Воронежской областью сбили свыше 10 дронов

Над территорией Воронежской области ликвидировали свыше 10 беспилотных летальных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Еще более десяти БПЛА сбито в трех районах области», — говорится в сообщении, опубликованном в 3:46 по московскому времени.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.

Гусев призвал жителей Воронежской области не приближаться к лежащим дронам и их фрагментам. Опасность атаки беспилотников в регионе, объявленная в 23:05 по московскому времени, сохраняется, добавил он.

6 ноября сообщалось, что приложение «Радар. НФ» для экстренного реагирования на беспилотники исчезло из магазина GooglePlay. В настоящее время программа доступна в RuStore, AppGallery и в виде чат-бота в Telegram. Разработчики планируют выпустить веб-версию приложения.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.