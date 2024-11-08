Украинский беспилотник уничтожили на территории Брянской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он.

По словам Богомаза, в момент атаки никто из мирных жителей не пострадал, разрушений также не зафиксировали.

Губернатор поблагодарил российских военных, защищающих регион от угроз с воздуха.

В ночь на 8 ноября беспилотник уничтожили в небе над Саратовом. По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, часть обломков упала в промышленной зоне Заводского района. По предварительным данным, никто не пострадал.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.