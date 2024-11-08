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Губернатор сообщил, что ВСУ ударили по энергетической инфраструктуре в Запорожье

Губернатор Тицкий: ВСУ ударили по энергетической инфраструктуре в Запорожье

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинские военные нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Антон Тицкий в своем Telegram-канале.

«В Каменско-Днепровском районе в результате вчерашнего артобстрела повреждена воздушная линия электропередачи», — заявил он.

По словам политика, без света остались 6,5 тыс. человек. Было частично обесточено село Водяное и полностью село Днепровка. Кроме того, из-за перегрузки линии энергоснабжения оказались обесточены села Нововодяное, Новоднепровка и Благовещенка. Губернатор отметил, что на месте происшествия ведутся восстановительные работы. На данный момент удалось восстановить более половины поврежденных объектов. Этим утром атаке подверглась электростанция села Конские Раздоры Пологовского района.

До этого председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что подразделения российской армии продвинулись вперед на Ореховском направлении в Запорожской области.

Ранее российские бойцы взяли под огневой контроль трассу снабжения ВСУ в ДНР.

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