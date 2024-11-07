Российские бойцы взяли под огневой контроль трассу снабжения ВСУ в ДНР

Российские военнослужащие взяли под огневой контроль трассу снабжения подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находятся в населенном пункте Великая Новоселка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По словам источника агентства, это была последняя крупная трасса снабжения украинских формирований в данном поселке.

«Трасса <...> теперь под огневым контролем российской артиллерии», — сказал он.

6 ноября министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие страны взяли под свой контроль населенный пункт Максимовка в ДНР. Боевую задачу выполнили солдаты группировки войск «Восток».

Они же в течение суток нанесли поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ на территории республики и в Запорожской области. Подвергшиеся ударам места скопления украинских бойцов находились в районе населенных пунктов Великая Новоселка и Зеленое поле в ДНР, Темировка в Запорожской области.

Как рассказали в ведомстве, в ходе сражений ВСУ потеряли до 125 человек и один танк. Вооруженным силам РФ удалось вывести из строя одну самоходную артиллерийскую установку и семь единиц иных видов техники.

Ранее глава ДНР посетил город Горняк, перешедший под контроль российских войск.