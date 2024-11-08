Рогов сообщил о продвижении ВС РФ в Запорожской области

Подразделения ВС РФ продвинулись вперед на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, его цитирует ТАСС.

«Продолжение успехов на ореховском направлении запорожского фронта в районе Нестерянки. Там мы продвинулись на восток, северо-восток», — рассказал общественный деятель.

По его словам, успехи российских войск снижают возможности ВСУ по защите Орехова.

25 октября Рогов сообщал, что ВС РФ прорвали оборону Вооруженных сил Украины севернее и северо-западнее села Левадное, расположенного на Времевском направлении, и продвинулись вперед.

Как сказал член Общественной палаты РФ, в будущем военнослужащие страны могут взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между Времевским и Ореховским направлениями.

Ранее российские бойцы взяли под огневой контроль трассу снабжения ВСУ в ДНР.