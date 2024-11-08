В Совфеде предложили отсечь Украину от Черного моря

Нужно отсечь Украину от Черного моря, обеспечив проход к Приднестровью для защиты граждан России. Об этом заявил замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, пишет РИА Новости.

«Я думаю, что мы должны отсечь Украину от Черного моря, должны иметь проход к Приднестровью, чтобы защитить там наш контингент, который там стоит, наших граждан», — сказал он.

Он добавил, что Украине необходимо менять политический режим. Джабаров сказал, что «нацики должны уйти навсегда».

Незадолго до этого Джабаров заявил, что сообщения на Западе о том, что Украина якобы готовится к новому наступлению на Россию, являются «играми», поскольку у Киева нет сил на такие действия.

Джабаров также заявлял, что ВСУ могут вновь попытаться захватить Запорожскую АЭС, поскольку в нынешних условиях Киев готов пойти на что угодно.

Ранее глава Херсонской области рассказал, что позволит ВС России взять под контроль Одессу и Николаев.