Сообщения на Западе о том, что Украина якобы готовится к новому наступлению на Россию, являются «играми», поскольку у Киева нет сил на такие действия. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Киев может готовить все что угодно, но для того, чтобы такое сделать, нужны силенки, а у Киева их почти не осталось», — отметил он.

Сенатор добавил, что соответствующие сообщения вовсе не воспринимает всерьез, назвав намерения Украины по новому наступлению «играми».

До этого журнал Forbes писал, что украинские власти могут готовить новое наступление.

По данным издания, украинская армия уже получила два десятка немецких танков Leopard 2A4, свыше 200 американских бронетранспортеров Stryker, 128 французских VAB, а также шведские гусеничные вездеходы Pansarbandvagn 302 и боевые машины пехоты Bradley производства США.

Издание сделало вывод о том, что целью удара может стать участок с хорошими дорогами, поскольку поступившая в ВСУ техника в основном колесная. В числе направлений рассматриваются приграничные районы Белгородской и Брянской областей.

Ранее победу Трампа назвали началом конца конфликта на Украине.