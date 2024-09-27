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Сальдо рассказал, что позволит ВС России взять под контроль Одессу и Николаев

Сальдо: освобождение Херсона станет предтечей освобождения Николаева и Одессы

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Евгений Биятов/РИА Новости

Освобождение Херсона, который находится под контролем властей Украины, будет являться предтечей освобождения Николаева и Одессы. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, сообщает РИА Новости.

По его словам, сначала Вооруженные силы России должны освободить Херсон, который лежит первым на пути к Одессе.

«Это уже будет не в первый раз. Вот такая судьба. В гражданскую войну начала прошлого столетия это происходило. Вот 100 лет прошло — снова. В Великую Отечественную войну тоже освобождали Херсон сначала, а потом дальше — Николаев и Одесса. Видимо, этот путь сейчас, путь Суворова, мы пройдем снова… Херсон перед нами — прорвемся штыками! Еще есть такая песня», — сказал чиновник.

В сентябре Сальдо заявил, что Херсон практически стал пустынен, население города сократилось почти в семь раз.

Он также назвал сложным положение гражданского населения Херсона, так как простые люди «лишены возможности получить элементарные бытовые услуги». Губернатор уточнил, что не во всех районах города регулярно подается вода и есть электроэнергия.

Ранее российский генерал назвал 2024 год решающим в украинском конфликте.

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