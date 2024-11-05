В Совфеде не исключили очередной попытки ВСУ захватить Запорожскую АЭС

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров не исключил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут вновь попытаться захватить Запорожскую АЭС, поскольку в нынешних условиях Киев готов пойти на что угодно. Его слова приводит NEWS.ru.

Парламентарий заверил, что ВС РФ не позволят состояться такому развитию событий. Он напомнил, что российская армия «повзрослела, возмужала, набралась опыта» с 2022 года.

«ВСУ могут попытаться сделать все что угодно. Это не значит, что Россия позволит это сделать. Российская армия 2022 года и российская армия 2024 года сильно отличаются. Армия России повзрослела, возмужала, набралась опыта. Думаю, что армия России сейчас самая сильная в мире. Об этом говорят и зарубежные журналы», — отметил Джабаров.

До этого начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что российские военные сорвали попытку ВСУ захватить Запорожскую АЭС.

По его словам, украинские формирования пытались взять ЗАЭС под свой контроль после провала операции по захвату аналогичного объекта на территории Курской области. Как сказал представитель ВС РФ, об этом свидетельствуют обнаруженные в октябре 2024 года планы операции ВСУ с названием «Короткое замыкание». Они попали в распоряжение российских военнослужащих в результате проведения оперативных мероприятий.

Ранее в МАГАТЭ рассказали о ежедневных взрывах в районе АЭС в Запорожской области.