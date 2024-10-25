Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рогов заявил о продвижении российских войск на Времевском направлении

Рогов: ВС РФ стремительным рывком прорвали украинскую оборону у села Левадное

close
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее и северо-западнее села Левадное, расположенного на Времевском направлении в Запорожской области. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

«Наша армия стремительно, одним рывком продвинулась вперед», — отметил он.

По словам Рогова, в ходе боевых действий у населенного пункта солдаты Вооруженных сил РФ продвинулись вперед более чем на один километр. В настоящее время российские бойцы пытаются закрепить успех и обосноваться на новых позициях.

Как сказал член Общественной палаты РФ, в будущем военнослужащие страны могут взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между Времевским и Ореховским направлениями.

14 октября в пресс-службе министерства обороны РФ заявили, что российские бойцы взяли под свой контроль село Левадное в Запорожской области. Задачу выполнили подразделения группировки войск «Восток», которым также удалось занять более выгодные рубежи на данном участке фронта.

Ранее российские солдаты подняли флаг РФ над окраинами села Левадное.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами