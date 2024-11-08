Уничтожен еще один опорный пункт ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета Ми-28НМ армейской авиации нанес удар авиационными ракетами по скоплению личного состава и опорному пункту ВСУ в курском приграничье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели», — говорится в сообщении.

Также российские военнослужащие использовали ударный FPV-дрон для уничтожения артиллерийского орудия ВСУ.

Накануне ВС РФ ударили по позициям ВСУ в Курской области, уничтожив подземный командный пункт украинских военных, склад боеприпасов и несколько единиц боевых бронированных машин (ББМ).

До этого российский истребитель-бомбардировщик Су-34 сбросил авиационную бомбу с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) на опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

Ранее военный эксперт дал прогноз о судьбе ВСУ в Курской области.