В Курской области уничтожен подземный командный пункт ВСУ

Ударом авиабомбы ФАБ-3000, сброшенной российскими военнослужащими на позиции ВСУ в Курской области, уничтожен подземный командный пункт украинских военных. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, видео опубликовал Telegram-канал «Два майора».

По данным SHOT, в Курской области зачищен участок площадью почти 1 квадратный километр.

Ударом авиабомбы поражены подземный командный пункт ВСУ, склад боеприпасов и несколько единиц боевых бронированных машин (ББМ).

Днем стало известно, что ФАБ-3000 применили в районе села Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области.

До этого российский истребитель-бомбардировщик Су-34 сбросил авиационную бомбу с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) на опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

Ранее появилось видео удара ФАБ-3000 по складу боеприпасов ВСУ.