Российский бомбардировщик нанес удар по опорному пункту ВСУ в курском приграничье

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 сбросил авиационную бомбу с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) на опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и опорного пункта ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета», — отмечается в сообщении.

Также оборонное ведомство опубликовало видеозапись боевой работы Су-34.

31 октября Минобороны сообщило, что в курском приграничье Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ с помощью авиабомб ФАБ-500 с УМПК. Все намеченные цели были поражены.

28 октября истребитель Су-34 нанес четыре удара авиабомбами ФАБ-500 по временной базе ВСУ в районе населенного пункта Богуславка Харьковской области, в результате чего были ликвидированы около 30 украинских военных из подразделений 217-й и 125-й бригад территориальной обороны Украины.

Ранее Минобороны показало видео удара ФАБ-3000 по складу боеприпасов ВСУ.