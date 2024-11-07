Военный эксперт дал прогноз о судьбе ВСУ в Курской области

Вооруженные силы России будут не вытеснять из Курской области остающиеся там украинские войска, а уничтожать их на месте. Об этом в беседе с РИА Новости заявил военно-политический эксперт Ян Гагин.

По его словам, российские военные уничтожили уже свыше 30 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе.

«Это более половины той группировки, которая зашла на нашу территорию. Это во-первых. Во-вторых, у нас нет задачи выдавливать противника с нашей территории, у нас задача уничтожить противника на нашей земле», — сказал эксперт.

Он отметил, что противник имеет только два варианта — быть ликвидированным или пленным.

Гагин также выразил мнение, что врагу не удастся «собрать второй такой же кулак», которым он вторгся в Курскую область.

«Поэтому фронт уже сыпется, и, собственно говоря, участь ВСУ и участь всего фронта уже понятна», — добавил он.

4 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Курская область будет полностью освобождена от украинских войск, после чего в регионе будет востребована работа волонтеров.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее Путин назвал цель и причины атак ВСУ на Курскую область.