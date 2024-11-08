Евросоюз продлил миссию по тренировке украинских военных на два года

Совет Евросоюза продлил мандат миссии по подготовке украинских военнослужащих до ноября 2026 года и выделил на это €409 млн. Это следует из заявления ЕС, передает ТАСС.

Эта миссия будет сотрудничать с миссией НАТО по координации помощи Украине.

«Европейский совет утвердил решение о продлении мандата Миссии ЕС по военной помощи Украине еще на два года, до 15 ноября 2026 года, и выделил ей бюджет в €409 млн», — отмечается в заявлении.

5 ноября депутат Рады Соломия Бобровская сообщала, что власти Украины не успевают выполнить намеченный план мобилизации до конца года.

По ее словам, темпы мобилизации начали «проседать» с сентября 2024 года.

В октябре газета El País со ссылкой на нескольких военнослужащих ВСУ писала, что военные Украины выражают недовольство отсутствием ротации и значительным количеством дезертиров.

Ранее на Украине изменили правила подготовки мобилизованных.