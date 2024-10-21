Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) выражают недовольство отсутствием ротации и значительным количеством дезертиров, покидающих ряды украинской армии. Об этом пишет газета El País со ссылкой на нескольких военнослужащих ВСУ.

По словам военных, такое положение дел изматывает солдат как физически, так и морально. В частности, сержант ВСУ Евгений Чеботарев поделился, что его подразделение проводит на передовой по три месяца без ротации. Кроме того он пожаловался на худшую, чем у российской армии, экипировку и подготовку.

Авторы публикации пишут, что среди украинских военнослужащих заметно упал моральный дух, а случи дезертирства носят почти «массовый характер».

До этого пленный боец ВСУ Александр Ковбасюк рассказал, что украинских военных бросают на позиции «как собак», а потом не реагируют на просьбы обеспечить эвакуацию. По его словам, он был вынужден удерживать позицию вместе с тремя сослуживцами. В определенный момент Ковбасюк хотел сбежать, однако ему пришлось сдаться в плен. Он отметил, что многие солдаты сбегали, бросив позиции.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.