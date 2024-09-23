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Еще в одном регионе РФ увеличили размер выплаты за участие в СВО

Чибис: в Мурманской области увеличили размер выплаты новобранцам СВО

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе увеличили размер единовременной выплаты новобранцам, отправляющимся на СВО.

«В соответствии с указом Президента России повышаем до 400 тысяч рублей размер единовременной выплаты для тех, кто заключил контракт сроком на один год и более для выполнения задач СВО», — говорится в сообщении.

Чибис добавил, что подписанное постановление вступает в силу с 23 сентября.

До этого депутат Госдумы Михаил Делягин сообщал, что бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ), которые идут в Курской области, не относятся к ходу специальной военной операции на Украине, поэтому раненые российские военные, отражающие вторжение противника на территорию РФ, сталкиваются с проблемами при получении выплат.

Он обратился к министру обороны России Андрею Белоусову и попросил его исправить ситуацию и привлечь к ответственности тех, кто допустил ее.

Ранее стало известно о реакции чиновников США на вторжение ВСУ в Курскую область.

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Операция на Украине
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