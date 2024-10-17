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В российском регионе вдвое увеличили выплату за отправку на СВО

В Челябинской области вдвое увеличили выплату за отправку на СВО

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Евгений Биятов/РИА Новости

В Челябинской области вдвое увеличили региональную выплату за контракт с Минобороны и отправку в зону СВО. Об этом сообщило правительство региона.

Власти региона объяснили, что размер единовременной выплаты теперь составит 1,5 млн рублей. Учитывая федеральную выплату в 400 тысяч рублей, а также муниципальные 100 тысяч — доброволец сразу получает 2 миллиона рублей.

На повышенную выплату могут рассчитывать те добровольцы, которые подпишут контракт до конца 2024 года.

В Челябинской области это уже третье повышение единовременной региональной выплаты с начала года. В июне ее повысили до 500 тысяч, затем в августе — до 705 тысяч.

15 октября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об увеличении единовременной региональной выплаты военным, заключившим контракт с Минобороны РФ, до 1,5 млн рублей.

До этого газета «Республика Башкортостан» писала, что в Уфе дополнительная выплата лицам, заключившим контракт с Минобороны РФ, увеличена до ₽400 тысяч и в целом составит 1,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что бойцу СВО отказали в выплате из-за многолетней службы.

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