Эксперт Дынкин считает, что выступление Путина дало шанс миру на Украине

Выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании клуба «Валдай» дает шанс для завершения специальной военной операции на Украине. Об этом ТАСС заявил академик РАН Александр Дынкин.

«Это давно известно, что условия завершения конфликта — это нейтральная Украина, фиксация новых границ Украины по линии разделения, а, может быть, даже с учетом того, что у нас новые регионы», — отметил Дынкин.

Академик добавил, что заявления Путина в ходе пленарного заседания о готовности к переговорам по Украине являются важным шагом к миру в этой стране.

До этого Путин заявил, что добрососедские отношения между Россией и Украиной невозможны без нейтралитета Киева.

Также на заседании клуба глава государства подчеркнул, что Украине нужно не перемирие «на полчаса или полгода», а условия для долгосрочного урегулирования ситуации.

Ранее Путин рассказал, кто вынудил Россию начать СВО.