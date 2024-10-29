В Кремле прокомментировали информацию о военных КНДР в Курской области

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга ответил на вопрос журналиста о том, как власти могут прокомментировать информацию о присутствии северокорейских солдат в Курской области.

«Мне нечего добавить к тому, что по этой теме сказал президент [Владимир] Путин во время заключительной пресс-конференции по итогам недавнего саммита [БРИКС в Казани]», — пояснил Песков.

До этого представительство КНДР при ООН опровергло информацию о возможной отправке своих военных в Россию, назвав эти слухи безосновательными. По словам северокорейских дипломатов, подобные заявления призваны дискредитировать Пхеньян и подорвать отношения между двумя суверенными государствами.

РИА Новости сообщало, что во вторник, 29 октября, во Владивосток прибыла министр иностранных дел КНДР. В среду она посетит Москву, где проведет переговоры с официальными лицами РФ.

Ранее появилась фотография флага КНДР в зоне СВО.