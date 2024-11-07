В Киеве признали упадок духа солдат на тяжелых участках фронта

Солдаты Вооруженных сил Украины теряют боевой дух на линии фронта с тяжелой обстановкой. Об этом сообщил неназванный украинский военный в интервью журналу Economist.

«Высокопоставленный украинский военачальник признает, что на некоторых участках фронта, где ситуация наиболее тяжелая, наблюдается падение морального духа», — говорится в статье.

В статье говорится, что признаков того, что Украине будет отступать в «широком смысле» нет, но ситуация на фронте остается напряженной.

Газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников, недавно посещавших Киев, писала, что украинский лидер Владимир Зеленский измотан и напряжен.

Издание подчеркивало, что на Украине сегодня моральный дух подрывается из-за продвижения российских войск, а также из-за того, что западная поддержка и поток поставок заканчиваются.

До этого депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что украинские власти фиксируют массовое самовольное оставление своих позиций бойцами ВСУ. Она также рассказала, что сейчас на фронте лишь 10-15% военнослужащих, в то время как большая часть вооруженных сил находится в тылу.

Ранее украинская журналистка рассказала о запрете Зеленского говорить об отступлении.