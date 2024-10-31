Су-34 уничтожил опорный пункт противника

В курском приграничье ударом российского истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожен опорный пункт Вооруженных сил Украины. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщает РИА Новости.

Удар по предварительно разведанным точкам наносился авиабомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Все намеченные цели были поражены.

30 октября сообщалось, что подразделения группировки войск «Север» в Курской области нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово. Помимо этого, отражены восемь контратак противника, ВСУ потеряли до 70 человек, один танк, боевую машину пехоты, шесть бронемашин и три автомобиля.

В тот же день российские военные поразили нефтебазу, снабжавшую противника.

Ранее сообщалось, что в Курской области предотвратили попытку прорыва ВСУ в Глушковский район.