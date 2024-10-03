Минобороны показало кадры удара ВС России по складу ВСУ в ДНР с помощью ФАБ-3000

Российские войска уничтожили склад ВСУ в Донецкой народной республике с помощью ФАБ-3000. Кадры опубликовало Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Ударом ФАБ-3000 уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Разлив ДНР», — говорится в сообщении ведомства.

До этого Telegram-канал «Военный обозреватель» опубликовал видеоролик, на котором зафиксирован пролет авиабомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Не указано, где и когда была сделана запись.

Также российские войска сбросили фугасную авиабомбу на командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) неподалеку от границы Курской области, уничтожив расположение противника. Об этом сообщал комбат тактической группы спецназа «Ахмат» с позывным «Каштан».

По словам «Каштана», уничтожение штаба оставило подразделения ВСУ без регулярной координации на несколько дней.

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