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Из Google Maps убрали снимки дислокации военных систем ВСУ

Google Maps по запросу Украины убрали снимки дислокации военных систем ВСУ

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В Google Maps

Google Maps по запросу Украины спустя 4 дня удалили снимки украинских военных объектов и систем. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Украины Андрей Коваленко.

3 ноября в Google Maps появились обновленные снимки расположения военных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В тот же день ЦПД подал запрос на удаление снимков, но в Google не отреагировали на него из-за выходных.

СМИ предполагали, что спутниковые снимки территории Украины были сделаны осенью 2023 года. На них отчетливо видны военные объекты, например системы ПВО в киевском аэропорту Жуляны.

До этого директор американского агентства геопространственной разведки заявил, что для атаки на Курскую область Украина могла использовать спутниковые снимки, предоставленные США. По его словам, для Украины открыли доступ к коммерческим спутниковым снимкам через портал, известный как G-EGD, где находятся более четырехсот тысяч записей.

Ранее CNN показал спутниковые снимки китайского «мини-авианосца».

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