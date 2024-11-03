В Google Maps появились снимки мест расположения военных систем ВСУ

В Google Maps начали появляться обновленные снимки расположения военных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в Telegram-канале директор Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Он не уточнил, о каких именно системах идет речь. По словам Коваленко, данные фото начали активно распространяться на российских ресурсах.

«После публичной реакции связались представители Гугл, говорят, что уже работают над исправлением ситуации со снимками размещения наших военных систем», — добавил он.

РБК обратил внимание, что, согласно датировке на сервисе Google Earth, новый слой спутниковых снимков территории Украины был сделан осенью 2023 года. На нем отчетливо видны военные объекты – например, системы ПВО в киевском аэропорту Жуляны.

До этого РИА Новости опубликовало первые панорамные кадры города Селидово в ДНР откуда отступают украинские военнослужащие. Объективный контроль показал, что часть украинских бойцов спешно покидает окрестности города, но очаги сопротивления остаются.

Ранее стало известно о присутствии военных ВСУ на полигонах в Великобритании.