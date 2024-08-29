Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Для вторжения в Курскую область Украина могла использовать спутниковые снимки США

Вице-адмирал Уитворд: Украина сохраняет доступ к спутниковым снимкам США

close
100%
«Газета.Ru»

Для атаки на Курскую область Украина могла использовать спутниковые снимки, предоставленные США. Об этом заявил директор Национального агентства геопространственной разведки США (NGA) вице-адмирал Фрэнк Уитворт, сообщает РИА Новости.

Выступая на конференции по национальной безопасности и разведке США Уитворд рассказал, что Соединенные Штаты открыли для Украины доступ к коммерческим спутниковым снимкам через портал, известный как G-EGD, где находятся более четырехсот тысяч записей.

Вице-адмирал не подтвердил и не опроверг предположения о том, что Украина могла использовать эти данные для атаки на Курскую область. Однако подтвердил, что «доступ всегда сохраняется».

Вторжение Украины в Курскую область началось 6 августа, бои еще продолжаются.

Президент России Владимир Путин заявил, что это следует расценивать как попытку остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский назвал одну из задач вторжения в Курскую область.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами